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Fırtına Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Fırtına Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim'de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerini kullanarak korunmaya çalıştı, ancak rüzgarın etkisiyle şemsiyeler ters döndü ve bazı vatandaşlar ayakta durmakta zorlandı. Fırtınanın etkisi gün içerisinde ve yarında devam edecek.

Fırtına Taksim\'de vatandaşlara zor anlar yaşattı
16.12.2023 - 23:11,
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Fırtına Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde yaptığı fırtına uyarılarının ardından Taksim'de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de de gece saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunmaya çalıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü ve bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgarda ayakta durmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı.

Aralıklarla etkisini gösteren fırtınanın gün içerisinde ve yarında etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Fırtına, Taksim, Son Dakika

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