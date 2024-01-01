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Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti - Son Dakika
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Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, 'Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet' sloganları attı.

Galata Köprüsü\'nde düzenlenen \'Şehitlerimize rahmet, Filistin\'e Destek, İsrail\'e Lanet\' yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti
01.01.2024 - 23:17,
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Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti

İSTANBUL - Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti.

Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü'nde ' Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü düzenlendi. Sabah namazından sonra Galata Köprüsü'ne binlerce vatandaş ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile akın etti. Vatandaşlar, "Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet" sloganlarıyla yürüyor.

Kaynak: İHA
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Galata Köprüsü, Filistin, İsrail, Dış Politika, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti - Son Dakika
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