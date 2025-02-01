Gazeteci Abdi İpekçi, Ölümünün 46. Yılında Anıldı

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Gazeteci Abdi İpekçi, ölümünün 46'ncı yılında Şişli'de anıldı

İSTANBUL - Uğradığı silahlı saldırı sonucu 46 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Abdi İpekçi, Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Anıtı ve Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programlarla anıldı. Her iki anma programında da İpekçi'nin anıtına ve mezarına meslektaşları ile sevenleri karanfil bıraktı.

Şişli Nişantaşı'nda 46 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci Abdi İpekçi için ilk anma töreni meslektaşları ve sevenlerinin katılımıyla Zincirlikuyu'daki mezarı başında saat 11.00'da düzenlendi. Ardından Şişli Belediyesi tarafından Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Anıtı önünde de anma programı gerçekleşti. Buradaki programa Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Şişli Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Didem Otluçimen Güzel ve İpekçi'nin sevenleri katıldı.

"Toplumsal sorumluluğu önceleyen bir çizgideydi"

Basın Konseyi Başkanı'nın ardından söz alan Şişli Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Didem Otluçimen Güzel ise, İpekçi'nin mesleki karakterine dair bilgiler verdi. Güzel, "Abdi İpekçi'nin gazetecilik anlayışı da gerçeği eğip bükmeden aktaran, hiçbir yüze boyun eğmeyen ve toplumsal sorumluluğu önceleyen bir çizgideydi" dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, Abdi İpekçi Anıtı'na karanfiller bıraktı ve İpekçi'nin anıtının önünde hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program son buldu.