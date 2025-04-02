Gaziantep Ramazan Bayramı'nda Turist Akınına Uğradı

Ramazan Bayramı'nda Gaziantep'in tarihi mekanları turist akınına uğradı

GAZİANTEP - Türkiye'nin önemli tarih ve turizm merkezleri arasında yer alan Gaziantep, Ramazan Bayramı boyunca turist akınına uğradı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde yerli ve yabancı turistler, Gaziantep'in tarihi, turistik ve kültürel mekanlarına akın etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin inanç, kültür ve gastronomi merkezi haline gelen, tarihi dokusu ve yapıların yanı sıra müzeleriyle turistlerin uğrak mekanı haline gelen Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nın 3 günü turist rekoru kırıldı. Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan ve Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu Gaziantep'i Ramazan Bayramı'nda binlerce kişi ziyaret etti.

Kentin tarihi yerlerinde ziyaretçi yoğunluğu

Özellikle şehrin simgelerinden biri olan tarihi Gaziantep Kalesi civarı, Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Kaleoğlu Mağarası ve Kültür Yolu üzerindeki hanlar, binlerce turistin akınına uğradı. Ziyaretçiler, tarihi çarşılarda gezip fotoğraf çekerken, esnaftan da alışveriş yaptı. Gaziantep'in tarihi dokusunu ve çarşılarını keşfetmek isteyen turistler, aynı zamanda Hamam Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi, 25 Aralık Panorama Müzesi ve tarihi Tahmis Kahvesi gibi önemli mekanları da gezme fırsatı da buldu. Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, kentin zengin mirasını yakından görme şansı elde etti.

Gaziantep'teki turist yoğunluğu en çok esnafı mutlu etti

Her yıl milyonlarca turistin geldiği Gaziantep, doğal güzellikleri, tarihi alanları ve zengin mutfağıyla da bu bayramda ziyaretçilerin hayranlıkla gezdiği şehir oldu.

Tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü, inanç ve kültür turizmi sayesinde de ziyaretçilerin en gözde merkezlerinden biri olan Gaziantep'teki turist yoğunluğu en çok esnafı mutlu etti.

"Gaziantep turist akınına uğradı"

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Gaziantep'e akın eden yerli ve yabancı turistlerin kentin tarihi ve turistik cazibe merkezlerini ziyaret ettiğini belirten Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, "Ramazan Bayramı dolayısıyla Gaziantep turist akınına uğradı. Ramazan'ın bereketi üzerimize doldu. Kaleoğlu Mağarasına turistler akın akın geliyorlar. Yerli ve yabancı turistlerimiz mağaramızı ziyarete geliyorlar. Mağaramız her zaman dolu oldu. Ziyaretçilerimiz canlı müzik eşliğinde çay ve kahvesini içiyorlar. Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinden gelen ziyaretçilerimiz buradan mutlu olarak ayrılıyorlar" dedi.

"Gaziantep'e tekrar gelmeyi düşünüyoruz"

Gaziantep'e gelen ziyaretçilerden Kaan Ertük, İstanbul'dan geldiğini ve Gaziantep'i çok beğendiğini belirterek, "Bayram tatilinde GAP turu sayesinde Gaziantep'e geldik. Birçok ilçemizi ve ilimizi gezmiş olduk. En önemli kaldığımız yer Gaziantep oldu. Yemekleri, tarihi dokusu, sokakları ve insanları olsun, bizler Gaziantep'ten çok memnun kaldık. Gaziantep'e tekrar gelmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Gaziantep'i çok beğendik"

Ziyaretçilerden Yaren Ertürk ise, "Bayram tatilinde, tatilimizi GAP turu ile değerlendirmeye karar verdik. Turla birlikte ilk önce Gaziantep'e inerek sonrasında Şanlıurfa'ya geçtik. Şanlıurfa'dan da Mardin'e, Mardin'den Adıyaman'a ve Adıyaman'dan Halfeti'ye geçtik. En son tekrar Gaziantep'te konakladık. Mardin'i çok beğendik, tarihi dokusuyla bizi çok etkiledi. Gaziantep'i de aynı şekilde çok beğendik. Lezzetli yemeklerine hayran kaldık. Yoğunluğun daha az olduğu bir dönemde tekrardan Gaziantep'e gelmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.