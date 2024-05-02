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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Başkan Bahçetepe, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gaziosmanpaşa'da halaylar ve oyunlarla bayram havasında kutlandı. Belediyede görev yapan işçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, mangalın başına geçerek çalışanlara yemek ikramında bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen programa, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, meclis üyeleri, belediye yetkilileri, sendika temsilcileri ve belediyede görev yapan işçiler katıldı. Halaylar, oyun havaları ve horonlar eşliğinde coşkulu bir atmosfere sahne olan programda Başkan Bahçetepe, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

"Sizlerle omuz omuza vererek, güzel yarınlar için hep birlikte çalışacağız"

Programda konuşan Başkan Bahçetepe, " 1 Mayıs, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hukukun, demokrasinin, barışın, kardeşliğin, baharın günüdür. Gaziosmanpaşa'mızın gelişmesi, güzelleşmesi için canla başla çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarımın emekleri, her türlü takdirin üzerindedir. Bugün, sizlerin hakkını savunmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, daha adil bir çalışma hayatı için mücadele etmek, bizlerin en önemli sorumluluklarından bir tanesidir. Sizlerin de bildiği üzere geçtiğimiz günlerde banka promosyon tutarını, en maksimum düzeyde tutmak için mücadele ettik ve elde ettik. Emeğin en yüce değer olduğunu biliyoruz. İşçilerimiz, emekçilerimiz, hepimiz bir aileyiz. Sizlerle omuz omuza vererek, güzel yarınlar için hep birlikte çalışacağız. Her birinizin alın teri, Gaziosmanpaşa'nın bütün sokaklarında yaşam buluyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum" dedi.