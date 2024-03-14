Gaziosmanpaşa'da Gazipaşa İlkokulu Açıldı

Gaziosmanpaşa'da Gazipaşa İlkokulu düzenlenen törenle açıldı
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta:
"Gaziosmanpaşa'nın her geçen yıl artan eğitim derecesine hep birlikte katkı sağlıyoruz"
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Gazipaşa İlkokulu düzenlenen törenle eğitime açıldı. Açılışa katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa'nın her geçen yıl artan eğitim derecesine hep birlikte katkı sağlıyoruz" dedi.
İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Gazipaşa İlkokulu eğitime açıldı. Donanımlı derslikleri ve modern uygulama alanlarıyla inşa edilen okul, öğrencilerine kavuştu. Okulun açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, öğretmenler ve veliler katıldı.
"Birçok mahallemizde yeni okulları, yeni teknolojilerle tüm çocuklarımıza kazandırmış olacağız"
Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu eserler çok kolay meydana gelmiyor. Baktığınız zaman bir bina. Ama bunun zorlukları, sıkıntıları, engelleri çok büyük bir meşakkatli süreç gerektiriyor. O açıdan emeği geçenlere teşekkür ederim. Sizler de sabırla beklediniz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu süre içerisinde çocuklarınızı farklı okullara gönderdiniz. Bu güzel tabloyu beklediniz. 2024 yılı Gaziosmanpaşa için okul yılı olacak. Birçok mahallemizde yeni okulları, yeni teknolojiler ile tüm çocuklarımıza kazandırmış olacağız" dedi.
"Gaziosmanpaşa'nın her geçen yıl artan eğitim derecesine hep birlikte katkı sağlıyoruz"
Başkan Hasan Tahsin Usta, "Bina değil sadece içindeki laboratuvarıyla, spor salonuyla diğer tesisleriyle yeniçağda yeni nesillere hizmet verme anlayışıyla yapılmaktadır. Bizler yerel yönetimler olarak 10 yıldır bu şehirde okullarla beraber, kaymakamımızın öncülüğünde ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün öncülüğünde, öğretmenlerimizle tüm paydaşlarımızla bu şehrin eğitim çatısı altında kültürü, sanatı, sporu güçlendirerek Gaziosmanpaşa'nın her geçen yıl artan eğitim derecesine hep birlikte katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dua edildi ve okulun açılışı gerçekleştirildi.
Son Dakika › Genel › Gaziosmanpaşa'da Gazipaşa İlkokulu Açıldı - Son Dakika
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Mengen-Yeniçağa yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılırken, diğer şeritlerden ulaşım devam ediyor. Tarsus-Adana Otoyolu'nda ise Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunun yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda Uluburun Tüneli'nde yapılan bakım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanacak. Diğer yollarda da çelik ağ, yapım çalışmaları ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonucunda, kişilerde sosyal ağ kullanımından uzaklaşmaya yönelik işaretler tespit edildi. Araştırma neticesinde illerin sosyal ağ yorgunluğu açıklandı. En az sosyal ağ yorgunluğu yaşayan şehir Erzincan.
Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. AK Parti ile ittifak görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan Yeniden Refah Partisi'nin seçimden önce adaylarını çekeceği öne sürüldü. Kulis bilgisi büyük ses getirirken Yeniden Refah'tan iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?