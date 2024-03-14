Gaziosmanpaşa'da Gazipaşa İlkokulu Açıldı

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Gaziosmanpaşa'da Gazipaşa İlkokulu düzenlenen törenle açıldı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta:

"Gaziosmanpaşa'nın her geçen yıl artan eğitim derecesine hep birlikte katkı sağlıyoruz"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Gazipaşa İlkokulu düzenlenen törenle eğitime açıldı. Açılışa katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa'nın her geçen yıl artan eğitim derecesine hep birlikte katkı sağlıyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Gazipaşa İlkokulu eğitime açıldı. Donanımlı derslikleri ve modern uygulama alanlarıyla inşa edilen okul, öğrencilerine kavuştu. Okulun açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, öğretmenler ve veliler katıldı.

"Birçok mahallemizde yeni okulları, yeni teknolojilerle tüm çocuklarımıza kazandırmış olacağız"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu eserler çok kolay meydana gelmiyor. Baktığınız zaman bir bina. Ama bunun zorlukları, sıkıntıları, engelleri çok büyük bir meşakkatli süreç gerektiriyor. O açıdan emeği geçenlere teşekkür ederim. Sizler de sabırla beklediniz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu süre içerisinde çocuklarınızı farklı okullara gönderdiniz. Bu güzel tabloyu beklediniz. 2024 yılı Gaziosmanpaşa için okul yılı olacak. Birçok mahallemizde yeni okulları, yeni teknolojiler ile tüm çocuklarımıza kazandırmış olacağız" dedi.

"Gaziosmanpaşa'nın her geçen yıl artan eğitim derecesine hep birlikte katkı sağlıyoruz"

Başkan Hasan Tahsin Usta, "Bina değil sadece içindeki laboratuvarıyla, spor salonuyla diğer tesisleriyle yeniçağda yeni nesillere hizmet verme anlayışıyla yapılmaktadır. Bizler yerel yönetimler olarak 10 yıldır bu şehirde okullarla beraber, kaymakamımızın öncülüğünde ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün öncülüğünde, öğretmenlerimizle tüm paydaşlarımızla bu şehrin eğitim çatısı altında kültürü, sanatı, sporu güçlendirerek Gaziosmanpaşa'nın her geçen yıl artan eğitim derecesine hep birlikte katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve okulun açılışı gerçekleştirildi.