Geleceğin mimarları ve tarihçileri burada yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin mimarları ve tarihçileri burada yetişiyor

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Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde Sanat Eğitimi Atölyeleri çatısı altında Mimari Resim-Tasarım dersi ile Kültür ve Medeniyetler dersi alan öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini keşfediyor.

17.05.2024 11:09  Güncelleme: 11:19
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Geleceğin mimarları ve tarihçileri burada yetişiyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde Sanat Eğitimi Atölyeleri çatısı altında Mimari Resim-Tasarım dersi ile Kültür ve Medeniyetler dersi alan öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini keşfediyor.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi bilim ve sanat atölyelerinde uygulamalı ve teorik eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitim programı ile çocuklara Mimarı Resim-Tasarım ve Kültür ve Medeniyetler dersleri verildi. Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi, hem de mimari yapıların çizim teknikerini uygulamalı olarak öğrendi. Çocuklarını eğitimlere getiren aileler bekledikleri süre boyunca üniversitenin kütüphane bölümünde kitap okuyarak verimli vakit geçirirken, yetkililer ise daha birçok alanda eğitimlerin artarak devam edeceğini söyledi. Çocuk Üniversitesi'nde faaliyete geçirdiği eğitim programları nedeniyle Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e teşekkürlerini ileten çocuklar ve aileleri diğer alanlarda da yapılacak olan programlara da katılmak istediklerini söyledi.

"Burada neşeli ve verimli vakit geçiriyorlar"

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde Mimari ve Tasarım dersi öğretmeni olan Mehmet Parıltı herkesin sanatla iç içe olması gerektiğine dikkat çekerek. "Mimari ve Tasarım dersinde perspektif kurallarını uyguluyoruz. Çocuklarımıza mimari yapıların çizimiyle alakalı teknikleri uygulamalı olarak öğretiyoruz. Aileler de verilen bu eğitimler sayesinde çocuklarının yeteneklerini keşfettiklerini görünce çok memnun oluyorlar. Ayrıca burada çocuklarını ders süresi boyunca bekleyen aileler kendilerine zaman ayırabiliyor. Çocuk Üniversitesi'nin kütüphane bölümünden diledikleri kitabı okuma imkanı buluyorlar. Sanat demek güzellik demek, bu güzelliklerin oluşabilmesi için herkesin sanata yönelmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız Ahmet Özer'e çok teşekkür ediyorum"

Çocuk Üniversitesi'nde çocuğunun aldığı eğitimlerle ilgili memnuniyetini dile getiren Alp Kaprol ise şunları söyledi: "Buradaki eğitim kalitesi ve verilen dersler gerçekten çok etkili oluyor. Kızım burada aldığı derslerden çok memnun kaldığını söylüyor. Hem eğlenceli hem de kaliteli vakit geçiriyor. Ayrıca yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetme imkanı buluyor. Bu hizmetleri faaliyete geçiren Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e çok teşekkür ediyorum, bütün öğrencilerimiz için faaliyete geçirdiği bu etkinlikler bizler için çok değerli."

"Bu derslerden çok keyif alıyorum"

Eğitim programlarını heyecanla takip ettiğini ifade eden öğrenci İdil Kaprol ise "Burada mimari dersine girdik ve mimari yapıların 3 boyutlu şekilde nasıl yapılacağına dair bilgiler aldık. Daha sonra perspektif çalıştık, bir sonraki derste uygarlıklar konusu işledik. Bu derste Sümerlerden, Asurlulardan ve Babillerden bahsettik. Ben bu derslerden çok keyif aldım, yeni bilgiler öğrenmiş oldum. Bize bu imkanları sunan Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim" dedi.

Geleceğin mimarları ve tarihçileri burada yetişiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Geleceğin mimarları ve tarihçileri burada yetişiyor - Son Dakika

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