Gemlik'te 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gemlik'te 3.6 büyüklüğünde deprem

Gemlik\'te 3.6 büyüklüğünde deprem

Gemlik'te Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Şahinyurdu Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem Gemlik ve Orhangazi'de hissedilirken, okulda bulunan çocuklar dışarı çıktı. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

19.02.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik'te 3.6 büyüklüğünde deprem

BURSA - Gemlik'te Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Şahinyurdu Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem Gemlik ve Orhangazi'de hissedilirken, okulda bulunan çocuklar dışarı çıktı.

Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Kaynak: İHA

Kandilli Rasathanesi, Orhangazi, Deprem, Deprem, Bursa, Doğal Afetler, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gemlik'te 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 02:48:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gemlik'te 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement