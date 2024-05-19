Gençlik Haftasında çiçeklerin içinde doğa yürüyüşü - Son Dakika
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Genel

Gençlik Haftasında çiçeklerin içinde doğa yürüyüşü

Konya'nın Bozkır ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle gençler yaylalarda sarı çiçeklerin içinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Bozkır Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte gençler, Çağlayan Çat Yaylası, Dereköy Sarıot Yaylası ve Karacahisar mahallesinde etkinlikler gerçekleştirdi. Üniversite öğrencileri, Dereköy Sarıot yaylasında sarı Altın Düğün Çiçekleri içinde hatıra fotoğrafları çektirerek eğlendi. Etkinlik, Karacahisar mahallesindeki ormanlık alana kuş evleri yerleştirilmesi ve doğa yürüyüşü ile sonlandırıldı. Gençlerin amacı, Bozkır'ı keşfetmek ve doğada güzel zaman geçirmekti.

19.05.2024 22:58
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Gençlik Haftasında çiçeklerin içinde doğa yürüyüşü

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle gençler yaylalarda sarı çiçeklerin içinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bozkır Gençlik Merkezi tarafından organize edilen 35 gençlik gönüllüsünün katıldığı Doğa Yürüyüşünde Bozkır ilçesine bağlı Çağlayan Çat Yaylası, Dereköy Sarıot Yaylası ve Karacahisar mahallesinde etkinlikler gerçekleştirildi. Doğa Yürüyüşüne katılan üniversite öğrencileri Dereköy Sarıot yaylasında bulunan ve yaylaya ismini veren sarı Altın Düğün Çiçekleri içinde hatıra fotoğrafları çektirerek doyasıya eğlendi. Karacahisar mahallesinde bulunan ormanlık alana da kuş evleri yerleştiren gönüllü gençler sosyal içerik üreticisi Hasan Ay'ın bungalov evinde ikram edilen yemek sonrasında 6 km'lik doğa yürüyüşü ile etkinliği sonlandırıldı.

Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Bozkır Gençlik Lideri Müslüm Uslanmaz "Gençlik Merkezimiz ve Kızılay ekibi ile birlikte bugün doğa yürüyüşü yapıyoruz. Çat yaylasından başlattığımız yürüyüşü Sarıot yaylasında çiçekler eşliğinde devam ettiriyoruz. Buradan da yine gençlerimizle birlikte Karacahisar mahallemizde Hasan Ay kardeşimizin evinde mangal keyfi yaparak inşallah gezimizi sonlandıracağız. Yürüyüşümüzün amacı gençlerimizi hem okudukları Bozkır'daki uyum sorunlarını çözmek ve Bozkır'a alışmalarını sağlamak ve öğrencilerimizin doğada güzel zaman geçirmelerini sağlamaktır. Bu etkinliğimizle amacımız gençlerimizin açık hava teneffüs edip ve buradaki güzelliklere şahit olmalarını sağlamaktır. Gençlerimiz bu yürüyüş sayesinde hem Bozkır'ı sevmiş oluyor hem de doğadaki o güzel imkanlardan yararlanmış oluyorlar" dedi.

Genç Kızılay Bozkır Şube Başkanı Mustafa Bozoklu yaptığı açıklamada "Bugün Gençlik Merkezi ile beraber Bozkır yaylalarında Doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Rutin olarak gezdiğimiz yaylalardan biri olarak da bugün Sarıot yaylasına geldik ve papatyalar eşliğinde güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Üniversite öğrencisi Sevda Güçlü yaptığı açıklamada "Ben Bozkır Acil Yardım Afet Yönetimi 2.sınıf öğrencisiyim. Bozkır ilçesi küçük olmasına rağmen bir sürü güzelliği içinde barındıran bir ilçe ve burada Gençlik Merkezi ve genç Kızılay'la birlikte çok güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bozkır'ın doğal güzellikleri yaylaları olsun hepsini hocalarımızla beraber deneyimlemek için yola çıktık ve çok güzel gidiyor. Ben bu etkinlikten memnunum oldum ve diğer arkadaşlarımı da buraya bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gençlik Haftasında çiçeklerin içinde doğa yürüyüşü - Son Dakika

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