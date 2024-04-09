Göçükte hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi - Son Dakika
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Göçükte hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi

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Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi toprağa verildi. Hayatını kaybeden işçilerden Murad Değirmenci Nevşehir'de, Murat Aydoğan ise Niğde'de toprağa verildi.

09.04.2024 15:34  Güncelleme: 15:42
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Göçükte hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi

NEVŞEHİR - Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi toprağa verildi.

Niğde'nin Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. Hayatını kaybeden işçilerden Murad Değirmenci, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Değirmencinin cenaze törenine Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Murat Aydoğan ise Niğde'de toprağa verildi

Feci olayda hayatını kaybeden işçi Murat Aydoğan ise Çarıklı köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Vali Cahit Çelik, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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