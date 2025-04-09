'Gönüllü Makas' projesiyle çocukların yüzü güldü

NİĞDE - Niğde'de Gönüllü Makas Projesi ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara hem bakım hem de mutluluk götürüldü.

Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi öncülüğünde yürütülen 'Gönüllü Makas' projesi kapsamında, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların saç bakımları gönüllü kuaförler ve meslek lisesi öğrencileri tarafından yapıldı. Projeyle hem çocukların kişisel bakımları gerçekleştirildi hem de eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Proje kapsamında Ovacık Köyü'nde bulunan Şehit Bayram Aksoy İlköğretim Ortaokulu ziyaret edildi. Etkinlikte Hüdavent Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri bölümü öğrencileri ile gönüllü kuaförler, çocukların saçlarını istedikleri gibi kesip şekillendirdi.

"Amacımız çocukların yüzünü güldürmek"

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, projenin üç kurumun iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çocuklarımızı mutlu etmek için buradayız. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü bir çalışma bu. Amacımız çocukların yüzünü güldürmek. Bu projede görev alan öğrencilerimiz hem mesleklerini sahada uygulama imkanı buluyor hem de gönüllü bir iyilik hareketinin parçası oluyor. Bu süreç, hem çocuklarımıza hem gönüllülerimize değer katıyor."

Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi Müdürü Yılmaz Kurt ise çocuklara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Merkeze gelemeyen çocuklarımızın ayaklarına gitmek bizi de mutlu ediyor. Çocuklar 'Hayalimizi yaşıyoruz' diyorlar, bu da bizleri fazlasıyla duygulandırıyor" dedi.

Hüdavent Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Saliha Durmaz öğrencilerinin proje sayesinde deneyim kazandığını aynı zamanda dezavantajlı bölgelerdeki çocukları mutlu ettiklerini ifade etti.

Etkinlikte yalnızca saç kesimi değil, aynı zamanda çeşitli sosyal ve eğitsel faaliyetler de yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından etkinlik alanına kurulan akıl ve zeka oyunları, Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi gönüllülerinin çocuklarla yaptığı etkinlikler keyifli anlar yaşattı.