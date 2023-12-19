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Google haritalar üzerinde yapılan Aykut Kocaman yanlışı düzeltildi - Son Dakika
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Google haritalar üzerinde yapılan Aykut Kocaman yanlışı düzeltildi

Sivas'ta bulunan Selçuklu Akşemsettin Cami'ye eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın adı yanlışlıkla konumlandırılmıştı. Ancak yapılan haberlerin ardından Google haritalar üzerindeki yanlışlık düzeltildi ve caminin adı Aykut Kocaman olarak geçmemeye başladı. Mahalle sakinleri bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

Google haritalar üzerinde yapılan Aykut Kocaman yanlışı düzeltildi
19.12.2023 - 20:21,
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O isim görenleri hayrete düşürmüştü, düzeltildi

Google haritalar üzerinde yapılan Aykut Kocaman yanlışı düzeltildi

SİVAS - Sivas'ta haritalarda bir camiye konumlandırılan eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın adı kaldırıldı.

Sivas kent merkezi Selçuk Mahallesinde bulunan Selçuklu Akşemsettin Cami'ye eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın adı konumlandırılmıştı. Haritalarda camiyi arayanlar Kocaman'ın adı ile karşılaştığına hayrete düşmüştü. Yapılan haberlerin ardından Aykut Kocaman'ın adı Google haritalardan kaldırdı. Düzeltilen bu durum mahalle sakinlerini sevindirdi. Selçuklu Mahallesi Muhtarı yanlışın fark edildiğini ve düzeltildiği için memnun olduklarını dile getirdi.

27 yıldır aynı isimle biliniyor

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Işık, yanlışın düzeltildiğinden bahsederek "Selçuklu Mahallesinde bulunan Akşemsettin Camii, Google haritalarda arandığında Aykut Kocaman Camii olarak ve kapalı olarak geçiyordu. Bu yanlışlık fark edildi. Bunun üzerine haber yapıldı ve bu yanlışlık düzeltildi. Memnuniyetlerimizi arz ediyoruz. Camii 1996 yılında yapıldı. Yani 27 yıllık bir mazisi var. O günden beri aynı isim ile anılmakta. Aykut Kocaman isminin bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla sevindik. Camimiz her zaman açık, bahsedildiği gibi hiç kapalı olmadı. Mahallemizde 27 yıldır hizmet vermektedir. Yanlışlık vardı, düzeltildi. Memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Google haritalar üzerinde yapılan Aykut Kocaman yanlışı düzeltildi - Son Dakika
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