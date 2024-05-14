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GSB kreşinde 2024 Hareketlilik Yılı Etkinliği düzenlendi

ANKARA - 2024 yılını Hareketlilik Yılı ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye'nin 81 ilinde etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda kurum bünyesinde faaliyet gösteren Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar anneleri ile birlikte spor etkinliğinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığ'nın 2024 Hareketlilik Yılı faaliyetleri kapsamında, Bakanlığın Ankara'da bulunan kreşinde etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev yapan anneler, çocuklarının eğitim gördüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde gerçekleşen etkinlikte anneler ile çocuklarının sportif aktivitelerle buluşturulması ve aynı zamanda anneler günü kutlaması yapmaları amaçlandı.

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından desteklenen etkinlikte çocuklar, ilk olarak anneleriyle birlikte kreş ve gündüz bakım evinin bahçesinde çiçek diktiler. Yarışma ve dans oyunları gerçekleştirilen etkinlikte anneler ve çocukları hem birlikte vakit geçirme hem de spor yapma fırsatı buldu.

Annelerle çocukları spor etkinliklerinde buluşturarak farklı bir anneler günü organizasyonuna imza attıklarını belirten Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmeni Aslı Gürbüz, şunları kaydetti:

"2024 yılı Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak tarafından hareketlilik yılı olarak ilan edildi. Biz de bu anneler gününü sıradan bir anneler günü olarak hazır hediyeler ile ailelerimize vermek istemedik. Eğitim planlarımızın içeriğinde olan spor etkinliklerinde yaptığımız parkurları velilerimiz ve çocuklarımızla birlikte aile katılımıyla uygulamayı hedefledik. Şu an velilerimizden de güzel dönütler alıyoruz. Biz de çok mutluyuz, velilerimiz de çok mutlu. Annelerimizin de anneler gününü kutluyorum."