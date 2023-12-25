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Gümüşhaneli şehidin cenazesi uçakla Trabzon'a getirildi - Son Dakika
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Gümüşhaneli şehidin cenazesi uçakla Trabzon'a getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesi memleketi Gümüşhane'ye gönderilmek için uçakla Trabzon'a geldi. Şehit Yazıcı'nın naaşı tören alanından geçerken eşi Seda Yazıcı ve kardeşleri gözyaşı dökerken, şehidin cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konularak memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

Gümüşhaneli şehidin cenazesi uçakla Trabzon\'a getirildi
25.12.2023 - 22:10,
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Gümüşhaneli şehidin cenazesi uçakla Trabzon'a getirildi

TRABZON - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesi memleketi Gümüşhane'ye gönderilmek için uçakla Trabzon'a geldi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı askeri uçakla Trabzon'a getirildi. Trabzon Havalimanı'nda yapılan törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem şehidin eşi Seda Yazıcı, kardeşleri, ailesi, askeri ve mülki erkan katıldı. Şehit Yazıcı'nın naaşı tören alanından geçerken eşi Seda Yazıcı ve kardeşleri gözyaşı dökerken, şehidin cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konularak memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Gümüşhaneli şehidin cenazesi uçakla Trabzon'a getirildi - Son Dakika


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