HAK-İŞ Filistin'e destek için Trabzon'da miting düzenleyecek

Hak-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert:

"Teröre karşı duruşumuz nettir"

TRABZON - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun katılımcıları arasında olduğu, Filistin'e Destek Platformu tarafından Trabzon'da "Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyor, Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" temasıyla miting gerçekleştirilecek.

Yarın Trabzon'da düzenlenecek olan miting öncesi HAK-İŞ tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, HAK-İŞ Trabzon İl Başkanı Engin Erbaşaran ve diğer STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, "Tabi gündemimizin yoğunluğu içerisinde büyük yer tutan 2 ayrı konu için yine birlikteyiz. Bir tanesi PKK terör örgütü tarafından yeniden hortlatılmaya çalışılan terör saldırıları, diğeri de terör devleti İsrail tarafından Gazze'de yaşatılan soykırım ve katliamlar. Önceki hafta 12 yiğit vatan evladını alçak PKK saldırıları sonucu toprağa verdik. Mekanları cennet olsun. Allah analarına, babalarına, eşlerine, yetim kalan yavrularına sabır versin. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizde son yıllarda alınan isabetli karar ve terörle mücadele politikaları terörü bitme noktasına getirmiştir. Bu son olayların da yoğun hava şartları neticesinde mağaralarından çıkan teröristlerin son varlık çabaları olduğunu biliyoruz. Ancak bundan daha önemlisi, bu saldırılarda kullanılan mühimmat, teçhizat ve benzeri teknolojik malzemelerin kim ya da kimler tarafından terör örgütlerinin kullanımına ve hangi amaçlarla sunulmuş olduğudur. Yıllardan beri bazı batılı devletlerin PKK'yı finanse ettiğini, silah verdiğini ve askerimize sıkılan kurşunlarda payının olduğunu hem biz hem tüm dünya biliyor. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak teröre karşı duruşumuz nettir. Kimden nasıl gediğinin de bir önemi olmadan Terör terördür, terörist teröristtir. Buradan bölücü terör örgütü mensup, destekçisi ve yandaşlarına sesleniyorum: Şehit bizim şehidimiz, vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımızdır. Sizi sevindirmemek için evlatlarının al bayrağa sarılı tabutlarının önünde gözyaşlarını ciğerlerine akıtan anaları yenebilir misiniz? "Oğlum bu vatan için şehit oldu. Mutluyum" diyen babanın vatan sevgisini, imanını anlayabilir misiniz? Ne yaparsanız yapın, bu ülke Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, tüm renkleri, tüm zenginliği ile bir ve beraberdir. Size bu toprakları parçalama hayali kurduranlara da bir çift sözümüz var. Kurdurduğunuz o hayaller, vatanını savunmak için toprağa düşen bu yiğitlerin vatan aşkı, bayrak sevdası karşısında bir hiçtir. Biz acımızı yüreğimize gömer, yaralarımızı sarar, şehit ailelerimize her zaman sahip çıkarız. Ama sizler emin olun ki, bugün büyük paralar ve silahlarla bizlere doğrultturduğunuz bu namlular çok yakın gelecekte, çıkar birlikteliğiniz bozulduğunda size yönelecektir. Bunu da akıllarınızın bir köşesine yazın" dedi.

"8 bin çocuk yeni yılı göremedi"

Konuşmasına deva eden Sert Gazze'de yaşanan olaylara da değinerek, "Yeryüzü böyle bir barbarlığa, böyle bir dehşete şahit olmadı. Terör Devleti İsrail, Müslümanlara ve İslam camiasına duyduğu öfkeyi bir avuç Filistinli'den çıkartmaya, hatta onları yeryüzünden silmeye çalışıyor. Dünya devletlerinin suskunlukla izlediği bu katliam karşısında dünya milletlerinin tepkisi, alınan boykot kararları, Filistinli mazlumların bu saldırılar karşısındaki vakur duruşu olayı başka bir boyuta evirdi. Çok sayıda batılı ülke halk, sokaklarda, meydanlarda, marketlerde Filistin halkının direnişine destek veriyor, yapılan katliamlar farklı eylem yöntemleriyle boykot ediyor. Şu an Gazze'de her saat başı 8 çocuk Israil tarafından öldürülüyor. 7 ekimden bu yana 8 bin çocuk katledildi. Yani 8 bin çocuk yeni yılı göremedi. Türkiye'nin en büyük emek kuruluşlarından, en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi olan HAK-İŞ olarak Filistin davasına, Kudüs davasına olan tutumumuz bellidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in 7 ekimden bu yana gerçekleştirdiği katliamlara da Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz eylem, yürüyüş, miting ve boykotlarla karşı duruyor, Filistin halkının yanında yer alıyoruz Şimdi sıra Trabzon'da. "Teröre lanet Filistin'e özgürlük" demek için yarın düzenleyeceğimiz bütün Trabzon'un sel olup akacağı bu anlamlı protesto hem terör örgütlerine, hem de terör devleti İsrail'e verilen en büyük mesajlardan biri olacaktır" diye konuştu.

Yarın düzenlenecek olan yürüyüş saat 13.30'da Ortahisar Belediyesi önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yapılacak miting ile sona erecek.