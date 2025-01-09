Hamileler İçin Yaz Meyveleri Kışın Tezgahlarda - Son Dakika
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Hamileler İçin Yaz Meyveleri Kışın Tezgahlarda

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Düzce'de hamileler için Singapur'dan getirilen mevsim dışı meyvelere yoğun talep var.

09.01.2025 20:30
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Hamileler için yaz meyveleri kışın da tezgahlarda

DÜZCE – Düzce'de hamileler için özel olarak Singapur'dan getirilen mevsim dışı meyveler, yoğun talep görüyor.

Kentte uzun yıllardır manavlık yapan Seyfi Oral, anne adaylarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Singapur'dan mevsimlik meyve getiriyor. Türkiye'de mevsimi olmadığı için bulunması zor olan kiraz, erik, üzüm ve şeftali gibi meyveler, özel olarak ithal ediliyor ve satışa sunuluyor. Adet bazında hazırlanan meyve paketlerinde 4 kiraz, 3 erik ya da 2 şeftali bulunuyor. Geçen yıl 250 TL'ye satılan bu ürünlerin fiyatı, artan maliyetler nedeniyle bu yıl 500 TL'den alıcı buluyor. Tezgahında talep üzerine mevsim dışı meyveler bulundurduğunu anlatan Seyfi Oral, "Meyveler Singapur'dan geliyor. Aralarında kiraz, erik, şeftali gibi ürünler bulunuyor. Bunlar Singapur'da mevsim meyvesi. Türkiye'de bu mevsimde bulunmadığı için oradan getiriyoruz. Gümrük masrafları fazla olduğu için bu meyveler pahalıya satılıyor. 4 kiraz, 3 erik ya da 2 şeftali 500 TL'ye satılıyor. Geçen sene 250 TL'den satılıyordu. Zamanla fiyatlar değişti ve bu yıl böyle oldu" dedi.

Oral, meyvelere yoğun bir talep olduğuna da dikkat çekerek, "Özellikle hamile hanımefendiler aşerdiklerinde eşleri buraya gelerek bu meyveleri alıyor. Fiyatları bize göre pahalı ama ekonomiye göre ucuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Singapur, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Genel, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Genel Hamileler İçin Yaz Meyveleri Kışın Tezgahlarda - Son Dakika

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