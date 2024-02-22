AK Partili Hamza Dağ ile CHP'li gençler arasında gülümseten diyalog
CHP'li gençler ilk başta çekindi, Dağ'ın "Bir şey olmaz" sözüyle gülüşerek tokalaştı
İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına devam ederken, Menderes ilçesinde CHP broşürü dağıtan gençlerle karşılaştı. Hamza Dağ, "kızlar merhaba" deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ'ın, "Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz" sözü üzerine gülüşerek tokalaştı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeydi. Pazar yerini ziyaret eden ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan AK Partili Dağ, seçmenlerle tek tek tokalaştı.
O sırada kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüsü gençler arasında gülümseten diyalog yaşandı.
Hamza Dağ'dan gençlere: "Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz"
Hamza Dağ, "kızlar merhaba" deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ'ın, "Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz" sözü üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.
O sırada CHP gönüllüsü gençlerden biri, "gümbür gümbür geliyoruz" demesi üzerine Hamza Dağ'ın "Zaten buradasınız" cevabı herkesi gülümsetti.
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