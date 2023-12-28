Harbiyeliler Ankara sokaklarında koştu

ANKARA - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümünde düzenlenen "Atatürk Garnizon Koşusu"nda Harbiyeliler Ankara sokaklarını inletti.

Kara Harp Okulu Öğrenci Alayı'nın katılımı ile gerçekleştirilen "Atatürk Garnizon Koşusu", Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 numaralı Nizamiyeden başlayarak, Anıtkabir'de sona erdi. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen Atatürk Garnizon Koşusu'nda askerlerin, yürüyüş kararı ile uygun adım koşarken söyledikleri "Her Türk Asker Doğar", "Her Şey Vatan İçin" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözlerine, koşuyu takip eden vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılık verildi. Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Anadolu Meydanı Giriş Kapısı güzergahının takip edildiği koşuda, vatandaşlar balkonlara çıkarak Türk bayrağı salladı.