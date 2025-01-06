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Hasar Kaydı Dolandırıcılığı

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Adana'da sürücü, 40 bin TL'lik masrafa 80 bin TL hasar kaydı işlendiğini iddia etti.

06.01.2025 12:10
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Bu da 'hasar kaydı' dolandırıcılığı

Kaza yaptı, 40 bin liralık masrafı 80 bin lira olarak aracına işlendi

ADANA - Adana'da kazaya karışan otomobil sürücüsü gittiği tamircide aracına yapılan işlemden dolayı mağdur edildiğini öne sürdü. Hakkını arayan şahıs, "Benim aracıma 79 bin TL hasar kaydı işleyip 40 bin TL'lik masraf yapmışlar. Ayrıca bana 18 bin TL değer kaybı parası ödeyip beni mağdur ettiler" dedi.

Adana'da 8 Nisan 2024'te 80 ARM 281 plakalı otomobiliyle kazaya karışan Davut Tiken, tutanak sonrası arkadaşının işlettiği kaportacıya gitti. Otomobilinin sağ arka tarafı hasar gören Tiken'in aracına 40 bin TL'lik masraf yapılacağı ve hasar kaydı işlenmeyeceği söylendi. Ancak işlemlerden sonra iddiaya göre Tiken'in aracına 78 bin 29 TL hasar kaydı işlendi ve buna karşılık 18 bin 383 TL 'değer kaybı' ödendi.

Dolandırıldığını ve mağdur edildiğini anlatan Davut Tiken, "Kazadan sonra tanıdık kaportacıya gittik. Aracınıza hasar kaydı işlenmez dediler, 79 bin TL hasar kaydı işlediler. Kaportacı arkadaşım 'benim suçum yok' diyor. 79 bin TL hasar kaydı işlendi ama 40 bin TL'lik bir masraf yapıldı bu araca. Değer kaybı nedeniyle ben mağdur oldum. Bir işlemi 3-4 defa yapıldı gösterip hem sigorta şirketini, hem de beni mağdur ettiler" ifadelerini kullandı.

Bu tarz mağduriyetlerin önüne geçilmesi için suç duyurusunda bulunacağını belirten Tiken, "Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu bir sektör haline gelmiş, şebeke kurulmuş, kaportacılarla anlaşılmış. İnsanlar buna dikkat etsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Dolandırıcılık, Otomobil, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Genel, Adana, Kaza, Son Dakika

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