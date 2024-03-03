Hasarlı binadan vinçle çıkarılmak istenen fırın yere çakıldı: O anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan fırıncı Hilmi Kara'nın hasarlı binadan çıkartmak istediği fırın, vinçle taşındığı esnada yere çakılarak kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.
Asrın felaketinden önce Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde 25 yıldır fırın işletmeciliği yapan Hilmi Kara'nın iş yerinin bulunduğu bina depremde hasar aldı. İş yerinin bulunduğu bina orta hasarlı olan Kara, vinç kiralayarak fırını çıkartmak istedi. Bütün eşyaları sorunsuz bir şekilde taşınan Kara, 150 bin TL değerindeki fırınını vinçle taşıttığı esnada, fırın yere çakıldı. Fırının vinçle çıkarılırken yere düşme anı cep telefonuyla görüntülendi. Olayın şaşkınlığında olan Kara, yere çakılan 150 bin TL fırının yerine eskisinden biraz küçük olacak şekilde 130 bin TL değerinde fırını alarak işine devam etmek istiyor.
"Vinçle fırını çekip çıkartırken bir anda yere düştü"
Fırını hasarlı binadan çıkartmak istediği esnada başına talihsiz olayın geldiğini ifade eden fırıncı Kara, "Vinçle fırını çekip çıkartırken bir anda yere düştü. Yere düşünce fırın dağıldı ve kullanılamaz hale geldi. Yıkılan fırınım 150 bin TL değerindeydi. Yerine yaptıracağım fırın eskisinden küçük olacak fırın da 130 bin TL değerinde olacaktır. Biz taşırken sağlam olacağını düşünüyorduk. Bir anda öyle bir şey olunca biz de üzüldük ve şaşırdık. Bir an önce yaralarımızı sarmak istedik. Tadilatımızı yapmak istedik ama olumsuzluklar peşimizi bırakmıyor" dedi.
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