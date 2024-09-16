Hatay'a 2025'te 139 Bin Yeni Konut

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2025 yılı sonuna kadar Hatay'da 139 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor"

HATAY - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Hatay'da 76 bin 401 konteynerde 223 bin 162 vatandaşın yaşadığını belirterek 2025 yılı sonuna kadar 139 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Yerlikaya'nın temasları Hatay Valiliği ziyaretiyle başladı. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yerlikaya, AFAD koordinasyon merkezinde Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Bakan Yerlikaya toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"2025 yılı sonuna kadar Hatay'da 139 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da 154 bin 471 hak sahibi bulunduğunu belirterek "Hatay'da 137 bin 780 konut, 15 bin 929 iş yeri, 762 ağıl olmak üzere toplamda 154 bin 471 hak sahibi bulunuyor. Kalıcı konut sürecinde hak sahiplerine teslim edeceğimiz Hatay'da 82 bin 169 konut ihalesi yapılmış, 57 bin 153 konut ihale aşamasındadır ve bu süreç devam ediyor. Gerçekleştirilen konut kuralarında birinci ve ikinci kuralarda Hatay'da 9 bin 876 konut, bin 9 köy evi olmak üzere 10 bin 885 konut kurası çekilmiş ve anahtarları teslim edilmiştir. Geçen hafta gerçekleştirilen üçüncü konut kurasıyla Hatay'da 6 bin 983 konut, 536 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 519 konut kurası çekildi. Hatay genelinde toplamda 16 bin 859 konut bin 545 köy evi olmak üzere bu güne kadar toplam 18 bin 404 konutun kurası çekildi. Hayırlı, uğurlu olsun. Teslim edilen konutlarla birlikte 2024 yılı sonuna kadar Hatay'da 42 bin 330 konut inşallah teslim edilmiş olacak. 2025 yılı sonuna kadar Hatay'da 139 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor" dedi.

"Afetzede ailelerimize 20 milyar 282 milyon 530 bin TL AFAD tarafından nakdi yardım yapılmıştır"

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden bu yana Hatay'da 20 milyar 282 milyon 530 bin TL paranın AFAD tarafından afetzede vatandaşlara nakdi olarak dağıtıldığını belirterek "İl genelinde 76 bin 401 konteynerde 223 bin 162 vatandaşımız misafir edilmektedir. 27 bin 118 Esen kart vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Hatay'da 6 Şubat depremlerinden sonra 12 milyar 39 Milyon TL kira yardımı başta olmak üzere hane başı destek ödemesi, taşınma yardımı, aile desteği ve refah yardımı olmak üzere afetzede ailelerimize 20 milyar 282 milyon 530 bin TL AFAD tarafından nakdi yardım yapılmıştır" dedi.