Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem bölgede hissedildi. AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem bölge halkı tarafından hissedildi. Deprem tedirginliğe neden olurken ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

05.06.2024 11:03
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Hatay Valiliği, Samandağ ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem bölge halkı tarafından hissedildi. Deprem tedirginliğe neden olurken Hatay Valiliği Konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hatay Valiliği'nin açıklamasında, "05.06.2024 Çarşamba günü saat 10.37'de AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hatay Samandağ merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum meydana gelmemiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbarın gelmediği ve gelişmelerin ekiplerimizce takip edildiği, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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