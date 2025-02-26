Havalar Soğudu, Balık Ucuza Geldi - Son Dakika
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Genel

Havalar Soğudu, Balık Ucuza Geldi

Soğuk hava balık bolluğunu artırdı. Balıkların lezzeti ve fiyatları düşüşte, bol bol tüketilmeli.

26.02.2025 19:54
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Havalar soğudu, balıklar lezzetlenip ucuzladı

İSTANBUL - Son günlerde havaların soğuk seyretmesi, denizlerde balık bolluğunu beraberinde getirdi. Balıkların bol ve yağlı olması nedeniyle fiyatlarda ucuzladı. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, balık için en uygun zamanda olunduğunu söyledi.

Karadeniz ve Marmara'da yaşanan soğuklar balıkçıların yüzünü güldürdü. Yaşanan soğuklarla birlikte balıklar denizlerde bir araya gelerek avcıların da işini kolaylaştırdı. Tonlarca balık yakalanırken durum fiyatlara da yansıdı. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, balık yemek için önemli bir mevsimde olduğunu vurguladı. Balcı, balık pişirilirken ise az yağda yeteri kadar pişirip besin kaybı olmaması gerekliliğine de vurgu yaptı.

Atılan her ağdan tonlarca balık çıktığını kaydeden Balcı, "Bir ağ tonlarca balık tutabiliyor. Türkiye bu sene balığa doydu. Doymaya da devam edecek inşallah. Son günlerde hava soğuktu. Gemiciler 3 gün mola vermişti. Şimdi bol bol tutulabiliyor. Bir gemiye sığmayıp yedek gemilere bile balıkların aktarıldığını duyuyoruz. Marmara ve Karadeniz'den her bölgeden balık fışkırıyor. Türk halkına sağlık veriyor Marmara ve Karadeniz. Havalar soğuyunca balıklar yağlanır sözü şehir efsanesi değildir. Balık karnında yumurta olmadığı için balık yağını etine aktarır. Nisan'dan sonra da balık yumurta zamanı başlar. Enerjisini yağını yumurtalarını büyütmek için harcar. Etinin lezzeti biraz düşer. Şimdi tam balık zamanı tam balık mevsimidir. Balıklar yağlanmış ve lezzetlenmiştir. Halkımız bol bol balık yemeli. Hangi tür yemeli ? Hangi tür bol çıkmış ve ucuzsa onu tercih etmeli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Havalar Soğudu, Balık Ucuza Geldi - Son Dakika

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