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Hayatını kaybeden polis memuru gözyaşlarıyla uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden polis memuru Zafer Dursun için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Yakalandığı kolon kanseri sebebiyle bir süredir tedavi gören ve dün hastanede hayatını kaybeden İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Zafer Dursun için İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez Kampüsünde tören gerçekleştirildi. Dursun'un acılı ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Vali İlhami Aktaş, aile bireylerine başsağlığı diledi.

Tören mangasınca cenaze aracına taşınan Zafer Dursun'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderildi.

Törene Zafer Dursun'un ailesi ve yakınları, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve polisler katıldı.

Geçtiğimiz günlerde polis memuru Zafer Dursun'u mesai arkadaşları yalnız bırakmamış, ellerinde pasta ile hastaneye gelerek destekte bulunmuştu.