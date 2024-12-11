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Helikopter kazasında şehit olan Teğmen Kalyoncu için gıyabi cenaze namazı kılındı

MEKKE - Umre için kutsal topraklara giden kafile Mekke'de Rizeli Şehit Ceyhun Kalyoncu için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı dün Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Rize'ye gönderildi. Kalyoncu'nun cenazesi getirildiği Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından Çayeli ilçesine getirilerek ilçe merkezindeki Hacıbaşı Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Çayeli ilçesindeki aile kabristanlığında defnedildi.

3 Aralık 2024 tarihinde umre için Rize'den yola çıkan kafile Mekke'de olduğu için şehidin Çayeli ilçesindeki cenaze törenine katılamadı. Aralarında Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ve Rizeli İş İnsanı İsmail Torlak'ın da bulunduğu kafile bulundukları Mekke'de Şehit Kalyoncu için gıyabi cenaze namazı kıldı.