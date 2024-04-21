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Hevesle alınıp terk edilen cins köpekler yuva arıyor

Bursa'da bulunan barınaktaki cins köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor

BURSA - Bursa'da bir dönem hevesle hediye olarak alınıp kaderine terk edilen cins köpekler Her Eve Pati Derneği tarafından koruma altına alınarak yuvalandırılıyor.

Bir dönem hevesle hediye olarak alınan cins köpekler, bakımı zor gelince kaderine terk edilerek sokaklara bırakılıyor. HEPAD tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kurulan barınakta sahip çıkılan köpekler sağlık kontrolünden geçirilerek tedavileri yapılıyor. Barınakta bulunan yaklaşık bin 500 cins köpeğin, internet üzerinden profili oluşturularak yuva aranıyor.

Sağlık kontrollerinin ardından kısırlaştırılıyor

Barınağa gelen köpeklerin sağlık kontrollerinin ardından kısırlaştırılarak yuva arandığını ifade eden HEPAD Müdürü Begüm Çelikkanat, "Aklınıza gelebilecek her cins köpek var. Genellikle besleme odaklarına bırakıyorlar, sahiplerinin bizzat getirdiği dostlarımız var. Barınaklardan çıkartıyoruz, besleme odaklarından çıkarıyoruz. Bahçemize gelen dostumuz öncelikle sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kısır değilse kısırlaştırılıyor. Sağlık sorunu varsa tedavisi yapılıyor. Daha sonrasında yuvalandırma ilanı açıyoruz ve kendisine iyi bakacak bir aile arıyoruz. Dostlarımıza aile ararken belirlediğimiz kriterler var. Sahiplenen kişinin 25 yaş üzerinde olması gerekiyor. hepad.org'dan 'yuva ol' bölümünden başvuru formunu doldurmalarının ardından yuvalandırma ekibindeki arkadaşlarımız iletişime geçecek. Uygun bulundukları taktirde evraklarını tamamlayıp buradan teslim alabilirler" şeklinde konuştu.

Ziyaret günlerinde aileler köpeklerle vakit geçiriyor

Belirli günlerde barınağın ziyarete açıldığını ve barınağa gelenlerin çeşitli aktivitelere katılabileceğini söyleyen Çelikkanat, "Çiftliğimizin ziyaret günleri var. Cumartesi ve pazar günleri saat 13.00 ile 16.00 arasında dileyen herkes gelebilir. Yaz sezonuyla birlikte hafta için 14.00 ila 16.00 arasında ziyaretçi kabul edebiliyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimiz dostlarımızı gezdirebilirler, tarayabilirler, havanın durumuna göre yıkayabilirler. Kulübe boyama etkinliklerimiz oluyor, onlara katılabilirler" dedi.

Hevesle alınmışlardı, bakımı zor gelince terk edildiler

Barınak içerisinde yapılan çalışmaların tamamen bağışlarla gerçekleştirildiğini belirten Çelikkanat, "Belediyelerden sadece kısırlaştırma desteği alıyoruz. Onun dışında burası tamamen bağışlarla dönen bir STK. Kısırlaştırılması yapılmayan hiçbir dostumuzu buradan yuvalandırmıyoruz. Cins olamayan dostlarımız da oluyor ama yuva açarak onların da şanslarını deniyoruz. Onların da bir yuvası olmasını hedefliyoruz. Zamanında bir hevesle karne hediyesi, sevgililer günü hediyesi olarak alınmış, tuvalete çıkarmak zor gelmiş, tüy dökmesi, alerji gibi bahanelerle sokağa terk edilmiş dostlarımıza kendilerini ailenin bir ferdi olarak görebilecekleri bir yuva arıyoruz" ifadelerini kullandı.