Hulusi Akar: Bazı sıkıntılar olabiliyor fakat şuan her şey kontrol altında - Son Dakika
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Hulusi Akar: Bazı sıkıntılar olabiliyor fakat şuan her şey kontrol altında

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de yaşanan olaylar nedeniyle Suriyelilerin şehri terk ettiği ve fabrikalarda sıkıntılar yaşandığı söylemleri üzerine açıklama yaptı. Akar, bazı sıkıntıların olduğunu ancak şu anda her şeyin kontrol altında olduğunu belirtti.

22.07.2024 23:06
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- Hulusi Akar, "Bazı sıkıntılar olabiliyor fakat şuan her şey kontrol altında"

KAYSERİ - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Kayseri'de yaşanan olaylar nedeniyle Suriyelilerin şehri terk ettiği ve fabrikalarda sıkıntılar yaşandığı söylemleri üzerine; "Bazı sıkıntılar olabiliyor. Şuanda çok şükür her şey kontrol altında, her şey Kayserimizin daha gülü olması için. Ülkemizin büyümesi ve güçlenmesiyle paralel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Hulusi Akar; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Sırıklı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Akar; Kayseri'de yaşanan olaylardan sonra organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikalarda sıkıntılar yaşandığına dair söylemlerin abartılı olduğunu ifade ederek; "Bugün yaptığımız çalışma özellikle üretime, yatırıma ağırlık verdik. Bugün böyle bir haber çıktı. Bunun abartılı olduğunu da değerlendiriyoruz. Evet, bazı sıkıntılar var. Fakat başta valimiz olmak üzere belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız, iş insanlarımız gerekli ve uygun tedbirleri almak suretiyle herhangi bir şekilde bunun bir sıkıntıya dönüşmeden çözümlerini buldular. Kayseri istikrar şehridir, Kayser, hamiyetperverdir, insanı severdir. Kayseri'nin herhangi bir şekilde ayrımcılık yapması söz konusu değildir. Kayseri gerçekten hepimizin mensubu olmaktan övünç duyduğu bir şehirdir. Burada bazı sıkıntılar olabiliyor. Şuanda çok şükür her şey kontrol altında, her şey Kayserimizin daha gülü olması için. Ülkemizin büyümesi ve güçlenmesiyle paralel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hulusi Akar: Bazı sıkıntılar olabiliyor fakat şuan her şey kontrol altında - Son Dakika

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