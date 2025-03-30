İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle tedavi altına alınan Polat'ın sağlık durumu izlendiği belirtildi.

30.03.2025 03:18  Güncelleme: 03:23
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Polat, bir süredir tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde yükselen tansiyonunun düşmemesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye jandarma ve polis ekipleri nezaretinde getirilen Polat'a ilk müdahalede bulunuldu. Edinilen bilgilere göre, Mahir Polat'ın tansiyonunun yükseldiği buna bağlı olarak müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Mahir Polat'ın tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun izlendiği ve yapılacak kontrollerin ardından gerek duyulması halinde anjiyo yapılabileceği öğrenildi. Öte yandan Polat'ın hayati tehlikesinin olmadığı, takiben kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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