İBB'nin sulama sistemi bozuldu, sürücüler araçlarını E6 da yıkamaya başlayınca trafik kilitlendi - Son Dakika
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İBB'nin sulama sistemi bozuldu, sürücüler araçlarını E6 da yıkamaya başlayınca trafik kilitlendi

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İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yeşil alanda kullanılan sulama sistemi patladı. Patlayan hattaki tazyikli su şelale gibi E6 otoyoluna aktı. Durumu fırsat bilen bazı sürücüler, patlayan hattan boşa akan su ile araçlarını yıkadı. İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında bulunan İBB'ye ait yeşillik alandaki sulama sistemi arızalandı. Sular yeşillik alan yerine yola doğru şelale gibi akınca, durumu fırsat bilen sürücüler ise, saatlerce boşa akan bol su ile araçlarını temizlediler. Emniyet şeridine yanaşıp suyun altına girerek aracını yıkayan sürücüler, Basın Ekspres İkitelli istikametine gidecek araçların da yolunu tıkadı. Yaşanan ilginç anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi, araç yıkayanları seyredenlerde trafiğin yavaşlamasına sebep olunca Ispartakule'ye doğru trafik sıkıştı. Yoğunluk Ambarlı Liman yolu E-6 bağlantısına kadar geniş bir alanı etkiledi.

13.08.2024 11:30  Güncelleme: 11:33
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İBB'nin sulama sistemi bozuldu, sürücüler araçlarını E6 da yıkamaya başlayınca trafik kilitlendi

İSTANBUL - İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yeşil alanda kullanılan sulama sistemi patladı. Patlayan hattaki tazyikli su şelale gibi E6 otoyoluna aktı. Durumu fırsat bilen bazı sürücüler, patlayan hattan boşa akan su ile araçlarını yıkadı.

İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında bulunan İBB'ye ait yeşillik alandaki sulama sistemi arızalandı. Sular yeşillik alan yerine yola doğru şelale gibi akınca, durumu fırsat bilen sürücüler ise, saatlerce boşa akan bol su ile araçlarını temizlediler. Emniyet şeridine yanaşıp suyun altına girerek aracını yıkayan sürücüler, Basın Ekspres İkitelli istikametine gidecek araçların da yolunu tıkadı. Yaşanan ilginç anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi, araç yıkayanları seyredenlerde trafiğin yavaşlamasına sebep olunca Ispartakule'ye doğru trafik sıkıştı. Yoğunluk Ambarlı Liman yolu E-6 bağlantısına kadar geniş bir alanı etkiledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İBB'nin sulama sistemi bozuldu, sürücüler araçlarını E6 da yıkamaya başlayınca trafik kilitlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'nin sulama sistemi bozuldu, sürücüler araçlarını E6 da yıkamaya başlayınca trafik kilitlendi - Son Dakika
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