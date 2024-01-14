İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın, gönüllülerle Ankara'da bir araya geldi

ANKARA - İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vakfın Ankara'daki gönüllüleriyle bir araya geldi. Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın vakfın faaliyetleri ve projeleri gönüllülere anlattı.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı'nın Ankara'daki gönüllüleriyle bir araya gelerek, İhlas Vakfı'nın dünyanın dört bir yanında yaptıkları faaliyetleri, yardımları ve projeleri anlattı. İhlas Vakfı'nın kamu yararına çalışan bir vakıf olduğuna dikkat çeken Aydın, Türkiye'deki 33 yurdunda 2320 öğrenci barındırarak, devletin yükünü hafiflettiklerini söyledi.

Gölgeleme tekniği sayesinde daha iyi İngilizce eğitimi veriliyor

Eğitim hizmetleri çerçevesinde çevrimiçi robotik kodlama eğitimi verdiklerini hatırlatan Aydın, İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini ve yeni gelişmeleri gönüllülere anlatacaklarını ifade etti. Aydın, "Daha önce anlattıklarımızı ve bugün daha büyük hizmetlerimizi gönüllülerimizle paylaşacağız. O zamanlar çevrimiçi eğitimlere yeni başlamıştık. Yaptığımız eğitimler çok büyüdü, çok gelişti. Robotik kodlamadan tutun yapay zekaya, yazılım programlamaya; yazılım eğitimlerini çevrimiçi olarak vermeye başladık. Kur'an-ı Kerim eğitimleri, Osmanlıca eğitimleri, İngilizce eğitimlerimiz oldu. Yani muazzam gelişmeler var, yaptığımız işler çok güzel. Yazılım yeni bir sektör, geleceğin mesleği bunun kursunu veriyoruz. Yavrularımız bu eğitime ilkokuldan başlıyorlar. Üniversiteye kadar İngilizce okuyorlar fakat mezun olduktan sonra bir turistle konuşmakta zorlanıyorlar. Bizim gösterdiğimiz gölgeleme tekniği eğitimiyle gayet güzel İngilizce konuşmasını öğrenebiliyorlar. Bütün bağışçılarımız bütün gönüllülerimiz, her türlü gayreti gösteriyorlar, yardımı yapıyorlar. Ben büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Benden küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun, desteklerinin devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.