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İhtiyaç Sahiplerine Özel Market

Kayseri'deki Fener Market, sadece ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor; nakit ve kart geçmiyor.

22.10.2024 20:47
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Bu markette nakit para ve kredi kartı geçmiyor

Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Hasyüncü:

"Bizim marketimiz sadece ihtiyaç sahiplerine açık"

KAYSERİ - Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde yer alan Fener Market'te nakit para ve kredi kartı geçmiyor. Markette sadece ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veriliyor.

Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde yer alan 'Fener Market' ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Kredi kartı ve nakit paranın geçmediği markette, ihtiyaç sahibi ailelerin bünyesindeki kişi sayısına göre limit verilerek, ücretsiz alışveriş yapmaları sağlanıyor. Markette alışveriş yapacak kişiler, dernek üyelerinin tespitleri sonrası seçilirken, markette gıda ürünlerinin yanı sıra tekstil, mobilya gibi ürünler de yer alıyor. Market hakkında bilgiler veren Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Hasyüncü; "Market sistemiyle, kredi kartının ve nakit paranın geçmediği marketimizde ihtiyaç sahibi aileler ayda 1 kez verdiğimiz tarihlerde buradan ihtiyaçları ne varsa alışverişlerini yapıyorlar. Ailedeki kişi sayısına göre bizim belirlediğimiz bir limitimiz var. En düşük limitimiz bin 500 TL. Nüfus arttıkça bu limit 2 bin TL, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL gibi fiyatlara çıkıyor. Bizim marketimizin fiyatları diğer marketlere göre yüzde 20 oranında daha ucuz. Bunun yanında promosyon olarak, parça et, kıyma ve sucuk gibi ürünleri de promosyon olarak veriyoruz. Öyle hesapladığımız zaman bin 500 TL limiti olan bir aile yüzde 20 daha ucuz olduğu için normal marketlerde bu 2 bin TL ile 2 bin 250 TL arasında bir fiyata tekabül eder. Bunun yanında promosyon olarak verdiğimiz et ürünlerini de sayarsak en düşük fiyatlı limitimiz 3 bin-3 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Bizim marketimiz halka açık değil. Sadece ihtiyaç sahibi ailelere açık marketimiz ama bizim kriterimizin tuttuğu ihtiyaç sahibi ailelere açık. Aileler bizzat bizim ekibimiz tarafından evlerine gidilerek, buradaki verdiği ifade ile evlindeki durumu aynı mı ona bakılıyor. Kriteri tuttuğu zaman ihtiyaç sahibi ailemizi marketimize çağırıyoruz. Ekibimiz tarafından ailenin evine gidildiği zaman başka bir eksiklik görülürse, onları da tedarik ediyoruz. Çünkü aileye gıdayı veriyorsunuz ama bunu pişirecek, aleti yoksa nasıl pişirecek? Bunları da göz önünde bulunduruyoruz. Herkesi mutlu etme imkanımız yok ama yüzde 80 olumlu çıkıyor. Bir de istek, öneri anketi yapıyoruz. Anket sonucuna göre de hareket ediyoruz. Olmayan ürünümüz yok. 2006 yılında marketimizi açtık. O zaman 50'ye yakın ürünümüz vardı. Şu anda 150'ye yakın ürünümüz var" dedi.

Hasyüncü, 3 Eylül tarihinde Kayseri Ticaret Odası tarafından esnaflığı ve yaptığı faaliyetler nedeniyle yılın ahisi seçilmişti.

Kaynak: İHA

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