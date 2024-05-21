İmam vaadiyle seçim kazanan muhtar, mahalleye ilanla imam arıyor - Son Dakika
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Genel

İmam vaadiyle seçim kazanan muhtar, mahalleye ilanla imam arıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde seçim vaadi olarak imam getirme sözü veren muhtar, mahalleye ilanlar ekleyerek imam arayışına girdi. Muhtarlık maaşını, ücretsiz ev ve bahçe gibi imkanlar sunan muhtar, camiye kadrolu bir imam bulmayı hedefliyor. Mahalle sakinleri, uzun süredir imamsız kalan camide cuma ve cenaze namazlarını çevre köylerden gelen imamlarla kılmak zorunda kalıyor.

21.05.2024 20:27
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İmam vaadiyle seçim kazanan muhtar, mahalleye ilanla imam arıyor

Mahalleye imam olacak kişiye muhtarlık maaşını, ücretsiz ev ve bahçe verecek

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde imam vaadiyle seçim kazanan muhtar, mahalleye ilanla imam arıyor.

Kozan ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Salmanlı Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlyas Köse, seçim vaadi olarak 3 yıldır imamı olmayan camiye imam getirme sözü verdi. Köse muhtarlığı kazanınca bu vaadini gerçekleştirmek için kolları sıvadı ancak geçen zaman zarfında müftülük ve kaymakamlığa başvurmasına rağmen mahalleye bir türlü imam getiremedi. Bunun üzerine muhtar, mahallenin girişine imam arandığı yönünde ilanlar ekledi.

"İmam getirebilmek için muhtarlık maaşını verecek"

Konuyla ilgili konuşan İlyas Köse, "Camimiz 1958 yılında yapıldı ancak 3 yıldır imam yok. Biz Kozan Müftülüğüne defalarca başvurduk ama kadro olmadığı için cevabını aldık. Ben de muhtarlık maaşımı vaat ettim ve köyümüze çocuklara temel dini bilgileri aktaracak, cuma ve cenaze namazını kıldıracak kadrolu imam arıyoruz. Biz de köyün girişine ilan astık. Muhtarlık maaşının tamamını vereceğim. Yetmezse üstüne de veririz. Lojmanı beğenmez ise ben kendi evimi vereceğim. Cami bahçesinde meyve ağaçları var onları da satıp gelir elde edebilir. Köyümüzün çocuklarına dini bilgileri versin, cenazemizi ve cuma namazını kıldırsın istiyoruz. İmam olmayan yerde cemaat olmuyor. İmam görevini tam yaparsa cemaati çoğaltmak imamın görevi. En azından cuma günleri namaz kıldırsın istiyoruz. Çocuğumun dini soruları soruyor cevap veremediğimiz yerler oluyor istiyoruz ki doğru bilgiler alsın. Biz camide öğrendik birçok şeyi. Köyümüz 368 kişi yazın 500 kişiye ulaşıyor" dedi.

Gökgöz Mahallesi Muhtarı Mızrak Acar ise, "55 hanemiz var ve Salmanlı Camii'ni kullanıyoruz ama 3 kilometrelik yol 5 kilometreye çıkıyor. Cenazelerimizde, cuma namazlarında çevre köylerden imam arıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İmam vaadiyle seçim kazanan muhtar, mahalleye ilanla imam arıyor - Son Dakika

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