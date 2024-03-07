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İş makinecileri fiyatları güncelledi: Maaşlar 150 bin TL

İSTANBUL - İstanbul'da Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği, 2024 yılı için iş makinesi hizmet ücretlerini güncelledi. Buna göre, iş makinesi ile verilen hizmetin 8 saatlik bedeli 2 bin lira, maaşlar ise 150 bin lira olarak belirlendi.

Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği üyeleri, 2024 yılı için iş makinesi ücretlerini belirledi. Buna göre, iş makinesi hizmetleri 8 saat üzerinden 2 bin lira, kırıcı iş makinesi saati 2 bin 500 lira, kuyu-temel kazma saati 2 bin 500 lira, maaşlar ise 150 bin lira olarak güncellendi. Listeyi açıklayan dernek yöneticisi, "Biz 500 lira zam yapıyoruz makinede, müteahhitler 500 bin lira zam yapıyor dairede" diyerek, iş makinesi operatörlerini açıklanan listedeki fiyatlara uymaya davet etti.

"İş makinecileri gizli kahramanlardır"

Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği Başkan Ali Gedik, yaptığı açıklamada, serbest piyasayı ortadan kaldırarak, fırsatçılara mahal vermeden birlikte karar almak için bir araya geldiklerini söyledi. Gedik, "Ülkemizde iş makineci arkadaşların kıymeti bilinmese de, bu arkadaşlarımız birer gizli kahramanlardır. Günümüzde deprem ve sel gibi önemli olaylarda en ön sıralarda yer alıyoruz. Bizzat ben ve derneğimden iş makineci arkadaşlar depremde Hatay'a birlikte gittik. Bunu gönüllü olarak yaptık, hiçbir ücret talep etmedik. Bu arkadaşlarımızın değerinin bilinmesini istiyoruz. Devletimizde artık operatör yetişmiyor. Devletimizin operatör yetiştirme konusunda bize yardımcı olmasını, kapıları açmasını istiyoruz." dedi.