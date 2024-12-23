İşadamı Nevzat Aydın Fenalaştı - Son Dakika
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İşadamı Nevzat Aydın Fenalaştı

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Trabzon'da düzenlenen 'Girişimcilik ve Yatırım' panelinde konuşan işadamı Nevzat Aydın, plaket takdimi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

23.12.2024 18:29  Güncelleme: 18:38
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İş adamı Nevzat Aydın "Girişimcilik ve Yatırım" panelinde fenalaştı

TRABZON - Trabzon'da bugün "Bir Şey Yapmalı!" sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli'ne konuşmacı olarak katılan işadamı Nevzat Aydın fenalaştı.

Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün öğle saatlerinde "Bir Şey Yapmalı!" sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşadamı Nevzat Aydın Fenalaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İşadamı Nevzat Aydın Fenalaştı - Son Dakika

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