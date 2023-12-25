İsmet İnönü, ölümünün 50. yılında anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 50. yılında mezarı başında anıldı

ANKARA - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törene katılanlar, İnönü ailesine taziye dileklerini iletti.

Törene, İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile askeri erkan katıldı.