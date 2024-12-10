Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, son yolculuğuna uğurlandı Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

10.12.2024 22:10
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Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, son yolculuğuna uğurlandı

NEVŞEHİR - Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Keçiborlu İlçesi'nde meydana gelen askeri helikopter kazasında, Nevşehirli Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), şehit düştü. Şehit İpek'in naaşı, havayolu ile getirildiği Nevşehir'de Merkeze bağlı Özyayla köyüne götürüldü. Şehidin naaşının bulunduğu al bayrağa sarılı tabut, son kez baba ocağına getirildi ve helallik alındı. Yukarı Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde askeri üniforma giyerek tabutun başına gelen şehit annesi Sevgi İpek, tabuta sarılarak gözyaşı döktü ve "Allah'ım oğlumu cennetine koy" diye dua etti. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Elif İpek de giydiği askeri üniforma ile cenaze namazına tekerlekli sandalye ile geldi. Şehit İpek'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Yukarı Camii'nde İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, kaymakamlar, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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