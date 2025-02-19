İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapandı

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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Sis bulutları arasında kar yağışının etkili olduğu İstanbul Boğazı manzarası mest etti.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı ilçeleri beyaza bürüyen kar Sarıyer'de de etkisini gösterdi. Ayrıca Sarıyer'de sis de etkili oldu. İstanbul Boğazı ise sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kar yağışı ve sis bulutları arasında kaybolan boğaz manzarası ortaya güzel görüntüler çıkarttı.