İstanbul Boğazı\'nda Denizanası İstilası: Milyon Dolarlık Yalıların Önünü Kapatıyor

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Boğaz'da milyon dolarlık yalıların önünde denizanası istilası

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda kirlilik etkisiyle çoğalan denizanaları Boğaz'ı adeta istila ediyor. Milyon dolarlık tarihi yalıların önü denizanaları ile kapanmış hali havadan görüntülendi.

İstanbul'da kirlilik ve rüzgar etkisiyle kıyılarda çoğalan denizanaları sürüleri adete boğazı istila ediyor. Havadan görüntülenen Boğaz'da denizanası istilasının geldiği durum gözler önüne serildi. Tarihi yalıların boğaz manzarası deniz anasıyla kapandı. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, denizanalarının İBB ekipleri tarafından toplanması gerektiğini ifade etti.

"Denizanalarını asla parçalamamak gerekiyor"

Denizanalarının kirli olan yerlerde daha fazla olduğunun altını çeken İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Denizanaları ya yavru balıklarla yada çöpteki planktonlar ile beslenirler. Burada büyük denizanalarının sayıları da oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Her yıl rüzgarların artmasıyla kıyılara vuruyorlar. Kıyılara vurdukları zaman ise pis ortamları ararlar. Bu pis ortamda beslenip çoğalıyorlar. Bunları asla parçalamamak gerekiyor, bunları parçaladığımızda çoğalan hücrelere sahipler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Daire Başkanlığı'na ait denizden çöp toplama tekneleri var. Bu teknelerle bu denizanalarını toplayıp karada imha etmeleri gerekiyor. Bunlar çöp sayılmayarak toplanmıyor. Bu nedenle daha hızlı çoğalıyorlar. Milyon dolarlık yalıların önünde böyle bir kirliliği görmek son derece üzücü. Gördüğünüz bu manzara 24 saat sonra daha fazla çoğalacaktır. Kirli akıntı ve çöpler ile birlikte denizanaları müsilajı oluşturan önemli faktörler arasında" diye konuştu.