İstanbul'da 17. Giresun Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da 17. Giresun Tanıtım Günleri Başladı

İstanbul\'da 17. Giresun Tanıtım Günleri Başladı

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Giresun Tanıtım Günleri, Hasbahçe'de İstanbullularla buluştu. Etkinlikte Giresun'un kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetleri tanıtılıyor.

18.10.2024 20:39
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İstanbul'da Giresun rüzgarı esti

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Giresun Tanıtım Günleri başladı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 17'nci Giresun Tanıtım Günleri Hasbahçe'de başladı. Giresun'un kültürel zenginlikleri ve yerel lezzetleri İstanbullularla buluştu.

Kağıthane Belediyesi ve Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 17. Giresun Tanıtım Günleri Kağıthane'de başladı. Hasbahçe'de gerçekleşen Giresun Tanıtım Günleri'nde etkinlik boyunca geleneksel halk oyunları, yerel müzikleri, doğal ve kültürel zenginlikleri, el sanatları, meşhur yöresel lezzetleri İstanbullularla buluştu. 20 Ekim'e kadar sürecek tanıtım günlerinde İstanbullular Giresun'un yaylalarında yetişen doğal ürünleri, zengin mutfak kültürünü, Karadeniz'e özgü lezzetleri tatma fırsatı bulurken el emeği göz nuru yerel sanat eserlerini de yakından inceleyebilecek. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin böylesi değerli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kağıthane halkını ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşları bu anlamlı organizasyona davet etti.

"Bunlar Giresun'un yöresel ürünleri"

Yaz mevsiminde Giresun'da kış mevsiminde de İstanbul'da satış yaptıklarını söyleyen esnaf Salim Özyılmaz, "Bunlar Giresun'un yöresel ürünleri, bunları Giresun Bektaş yaylasında yapıyoruz. Taze peynirleriz var. Giresun'da dükkanımız var, oradan geliyor. Yazın orada yapıyor kışın burada satıyoruz. Karadeniz Bölgesi'nde genellikle yöresel tulum peynirimizi satıyoruz. Etkinliğin ilk günü olmasına rağmen gayet güzel. İnşallah diğer günlerde de iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

" Şebinkarahisar'dan İstanbul'a yöresel ürünler tanıtımına geldik"

Esnaf Fatih Şanlıtürk ise, "Şebinkarahisar ilçemizden İstanbul'a yöresel ürünler tanıtımına geldik. Giresunlu halkımızı ve herkesi davet ediyoruz. Pekmez ürünlerimizi getirdik. Cevizli sucuklarımız lokumlar, kuruyemiş çeşitlerini getirdik. Ürünlerimiz tamamen organik, doğal ürünlerdir. Pekmez şıralarıyla elde edilen yüzde 85 oranında cevizli sucuk nar şıralı, dut şıralı, kayısı pestili, cevizli dut pekmezi ve sade dut pekmezi getirdik. Misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da 17. Giresun Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika

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