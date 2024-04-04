İstanbul'da 20 okula Etnospor salonu: Öğrenciler geleneksel spor ve oyunlarla tanışacak - Son Dakika
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İstanbul'da 20 okula Etnospor salonu: Öğrenciler geleneksel spor ve oyunlarla tanışacak

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İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan 20 okulda Etnospor atölyeleri açıldı. Öğrenciler mas güreşi, okçuluk, at biniciliği gibi geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu. Proje kapsamında amaç, öğrencilerin ve çocukların geleneksel spor ve oyunlarla tanışması, bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri.

04.04.2024 14:55  Güncelleme: 15:34
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İstanbul'da 20 okula Etno spor salonu: Öğrenciler geleneksel spor ve oyunlarla tanışacak

İSTANBUL - Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirdiği 'Etnospor okulda' projesi kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan 20 okulda Etnospor atölyeleri açıldı. Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen açılış töreninde çocuklar, mas güreşi, okçuluk, at biniciliği gibi geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen "Etnospor Okulda" projesi kapsamında kurulan Etnospor salonlarının açılışı ve proje kapanış töreni Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

İstanbul'un farklı ilçelerindeki 20 okulda kurulan Etnospor salonlarının açılış törenine, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. Etnotır etkinliklerinin yer aldığı törende, öğrenciler geleneksel oyun ve sporlarla tanışma fırsatı buldu. Mas güreşi, masa oyunları, okçuluk, dönme dolap ok savaşları, çömlek oyunu ve kale oyunu oynayan öğrenciler, okul bahçesinde at binme deneyimi de yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, öğrencilerin unutulmaz anlar yaşamasını sağladı. Proje kapsamında okullarda kurulan etnospor salonlarında, öğrencilerin ve çocukların geleneksel spor ve oyunlarla tanışması, bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

"259 projeyi çocuk ve genç odağında destekledik"

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, "'İstanbul Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz günden bu yana çocuklar ve gençleri odağına alan toplam 259 projeyi destekledik. Bugün, kapanış programı vesilesiyle Tuzla'ya geldiğimiz "Etnospor Okulda" projesi de bunlardan biri. Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından yürütüldü ve tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, geleneksel spor ve oyunlarla tanışmalarını sağlamak"

Taşkent konuşmasının devamında, "Proje kapsamında, Etnospor'un ana faaliyet konusu olan geleneksel oyunlar ve sporlar alanında İstanbul genelini temsil edecek şekilde 20 ilçeden 20 okul seçilmişti. Bu okullarda birer geleneksel oyun ve spor deneyim merkezi kuruldu. Burada amaç, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleneksel oyunlar ve sporlar ile tanışması, bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri. Biz de ajans olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, onlara bilişsel, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda yeni beceriler kazandırılmasına yönelik projeleri desteklemeye gayret ediyoruz. Başarılı bir şekilde sonuçlanmasından mutluluk duyduğum bu projenin, çocuklarımızın ilgisine mazhar olmasını temenni ederim."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da 20 okula Etnospor salonu: Öğrenciler geleneksel spor ve oyunlarla tanışacak - Son Dakika

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