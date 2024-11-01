İstanbul'da 60 Yıldır Çözülemeyen Atık Su Sorunu Mahalleliyi İsyan Ettirdi - Son Dakika
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İstanbul'da 60 Yıldır Çözülemeyen Atık Su Sorunu Mahalleliyi İsyan Ettirdi

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Sarıyer'de evlerinin bahçesinden geçen atık su borusunun yol açtığı kötü kokular ve sinekler nedeniyle mahalle sakinleri, İSKİ ve Sarıyer Belediyesi'ne çözüm çağrısında bulundu. 60 yıldır süren bu sorun için yetkililerin biran önce harekete geçmesi bekleniyor.

01.11.2024 09:59  Güncelleme: 10:09
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İstanbul'un göbeğinde 60 yıllık atık su sorunu vatandaşı çileden çıkardı

Bahçelerinden geçen atık su borusu nedeniyle oluşan kötü kokudan, sineklerden bıkan mahalleli; İSKİ'ye ve Sarıyer Belediyesi çözüm çağrısında bulundu

İSTANBUL - İstanbul'un göbeği Sarıyer'de evlerinin bahçesinden geçen atık su borusu vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar 60 yıldır çözülemeyen sorun için İSKİ ve Sarıyer Belediyesi'nden çözüm beklediklerini söyledi.

Sarıyer Tarabya Şalcıkır Caddesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerinin bahçelerinden geçen atık su borusunu neden olduğu sorunlar yüzünden Sarıyer Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepki gösterdi. 60 yıldır çözülemeyen sorun nedeniyle bahçelerinde yetiştirdikleri bitkilerin zarar gördüğünü, kötü koku ve taşkınlarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini belirtti.

"Bu sorun 60 yıldır var"

Sorunu çözmek için uğraştıklarını söyleyen Tarabya Muhtarı Mehmet Kadir Reisoğlu, "Burada yıllardır çözemediğimiz bir sorun var. Yaklaşık 350 metre boyunca yüzeyden akan atık su pisliğimiz var. Oranın kazılıp, kanala alınıp temizliğinin sağlanması lazım. Çünkü orada ikamet eden ailelerimiz var. Orada yazık kokudan sinekten durmak mümkün değil. Şükrü Bey döneminde de ısrarla talep ettik. Geldiler temizliği yaptılar, fakat boruyu yüzeyden döşediler. 75 metre döşendi ama yeterli değil, ilk yağmurda döşenen borular toplanıp gitti. Çözüm ile ilgili yazışmalarımız devam ediyor. 60 yıldır bu sorun orada var. Komşularımın sıkıntısı had safhada. Akan pis su oradaki Şalcıkır Deresi'ni de tehdit ediyor. Burası bir metropol burada bir altyapı sorunu var. Böyle kalmaması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Çekilmez bir hale geliyor"

Özellikle yaz aylarında sorunun çekilmez bir hale geldiğini belirten mahalle sakini İsmail Gökyıldız, "Yaz aylarında burada felaket bir koku oluyor, yukarıdaki sitelerin tuvaletleri hep buraya bağlı, bir iki sefer yetkililer gelip baktılar yapamadılar, iki tane boru koydular gittiler. Şu anda burada rezalet bir koku var zaten. Bizim evlerimiz az ileride çekilmez bir hale geliyor bu sıkıntı. Dere buradan geçiyor. Vermişler buradan, kanallara bağlamamışlar dışarı bırakmışlar buradan böyle akıp gidiyor. Bir kaç tane boru getirdiler yapacağız dediler bırakıp gittiler. En az 30 senedir burası böyle akıp gidiyor. Kış olduğu zaman da burası taşıyor her taraf berbat oluyor, pis koku buralarda kalıyor" dedi.

"Yazın koku, kışın taşkınlar oluyor"

Bu sorunun her zaman olduğunu hiç geçmediğini belirten bir diğer mahalle sakini Oğuzhan Gökyıldız, "Mahalle sakinleri olarak çok kere başvurduk ama belediye bir aksiyon almadı. Şimdiki muhtarımız İSKİ kanalı üzerinden ilgileniyor. Burası üstü açık bir kanalizasyon, İstanbul'da Tarabya'nın göbeğinde varoş diyebileceğimiz mahallelerde bile olmayacak bir görüntü var orada. En kısa sürede kapatılmasını istiyoruz, çünkü bahçelerimizden geçiyor. Özellikle yaz aylarında ciddi sorun oluyor. Yazın koku, kışın taşkınlar oluyor. Islah edilip kanala alınıp ana hatta bağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da 60 Yıldır Çözülemeyen Atık Su Sorunu Mahalleliyi İsyan Ettirdi - Son Dakika

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