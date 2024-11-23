İstanbul\'da Aydos Ormanı\'nda Kar Yağışı

İstanbul'da Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağışı etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de lapa lapa kar yağışı etkili oluyor.
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