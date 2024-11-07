İstanbul'da Barajlar Alarmda

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İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 30,18'e düştü

İSTANBUL - Kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,18'e düştü. Su seviyesi 6,07'ye gerileyen Alibey Barajı ise bu oranla son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor. Mega kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre, yüzde 30,18'e geriledi. İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 6,07 oldu.

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli yüzde 26,83

Darlık yüzde 32,24

Elmalı yüzde 51,93

Terkos yüzde 40,67

Alibey yüzde 6,07

Büyükçekmece yüzde 32,46

Sazlıdere yüzde 41,93

Istrancalar yüzde 34,14

Kazandere yüzde 8,27

Papuçdere yüzde 7,95