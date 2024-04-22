İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi

İstanbul'da cumartesi günü etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 67.56'ya olurken, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

22.04.2024 20:29  Güncelleme: 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi

Doluluk oranı yüzde 67.56 olan Alibey Barajı havadan görüntülendi

Görüntülerde su seviyesinin artmasıyla Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmının kapandığı görülüyor

İSTANBUL - İstanbul'da cumartesi günü etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 67.56'ya olurken, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18'le Sazlıdere Barajı oldu.

Alibey Barajı havadan görüntülendi

Su seviyesi inişli çıkışlı olan Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67.56 oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

" Büyükçekmece: 77.16

Sazlıdere: 61.18

Istarancalar: 87.29

Kazandere: 73.59

Pabuçdere: 72.03

Ömerli: 92.4

Darlık: 85.28

Elmalı: 89.62

Terkos: 90.53

Alibey: 67.56".

Kaynak: İHA

Alibey Barajı, İstanbul, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
15:52 Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı, nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyledi Polonya Cumhurbaşkanı, nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyledi
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 22:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement