İstanbul'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

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İstanbul'da gökkuşağı manzarası mest etti

İSTANBUL - İstanbul'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı manzarası mest etti. İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında yağış sonrasında beliren gökkuşağı ve uçuş kontrol kulesi bir arada görüntülendi.

İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı manzarası adeta mest etti. Arnavutköy'ün bazı mahallelerinde ortaya çıkan gökkuşağını vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüleri kaydetti.