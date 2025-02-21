İstanbul'da Kar Yağışı Denizde Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da Kar Yağışı Denizde Ulaşımı Aksattı

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi.

21.02.2025 17:36
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İstanbul'da kar yağışı deniz ulaşımını da etkiledi: Şehir hatlarının tüm seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları, tüm vapur seferleri iptal edilirken, İDO'da bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. İstanbul Boğazında etkili olan sis ve yoğun kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle Liman Başkanlığı kararıyla tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada ise "Pendik- Yalova 21.02.2025 17: 00, Yalova-Pendik 21.02.2025 18: 00, Yalova-Pendik 21.02.2025 19: 00, Pendik-Yalova 21.02.2025 19: 00, Yenikapı-Yalova 21.02.2025 19: 45, Yalova-Yenikapı 21.02.2025 19: 45, Pendik-Yalova 21.02.2025 20: 00, Yenikapı-Yalova 21.02.2025 21: 45, Yalova-Yenikapı 21.02.2025 21: 45" vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da Kar Yağışı Denizde Ulaşımı Aksattı - Son Dakika

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