İstanbul'da köprülere dev Türk bayrakları asıldı - Son Dakika
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İstanbul'da köprülere dev Türk bayrakları asıldı

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8'inci yılında İstanbul'daki köprülere dev Türk bayrağı asıldı. Törene katılanlar, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde bayrak asma töreni düzenledi. Ayrıca, Osman Gazi köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de dev Türk bayrakları asıldı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bu yıl 5 köprüye dev Türk bayrakları asacaklarını belirtti. Şehit yakınları da gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

10.07.2024 18:05
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İstanbul'da köprülere dev Türk bayrakları asıldı

Dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde İstanbul'daki köprülere dev Türk bayrağı asıldı. Dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8'inci yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı. 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde toplanan katılımcılar köprüye kadar yürüyerek 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde bayrak asma töreni düzenlediler. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve şehit yakınları katıldı. Törenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, Dev bayraklar Osman Gazi köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne asıldı. Türk bayrağı ile üzerinde "Türkiye Aşkına" ve "Vatan, Millet Aşkına" yazılı dev afişlerin asıldı.

"Bu sene ilk kez iki köprümüze daha 5 köprüye olmak suretiyle devasa baraklarımızı asacağız"

5 Köprüye dev Türk bayrakları asılacağını belirten 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 hain darbe girişiminin 8'inci yılını geride bıraktık. Milletimizin ve devlet kurumlarımızın duyarlılığıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi şehitlerimizi anarak, gazilerimizi hatırlayarak milletimizin bekası devletimizin geleceği noktasında Türk milleti olarak üzerimize düşen sorumluluk neyse onun yerine getirmenin bilincin de yolumuza devam ediyoruz. O günü unutmamak ve unutturmamak adına bir çok valimiz bir çok etkinlikler düzenliyorlar. 15 Temmuz'dan sonra bayrağımızı indirmek yerine başka egemen güçlerin bayraklarını asmak isteyen hainlere bir cevap olması niteliğinde İstanbul'un 3 köprüsüne bu sene ilk kez iki köprümüze daha 5 köprüye olmak suretiyle devasa baraklarımızı asacağız. Bayrak bizim bağımsızlık sembolümüz. Bayrağımız özgürce bu topraklarda dalgalansın diye yüzbinlerce ecdadımız canını seve seve vermiştir. Bugünde yine bayrağımıza uzanan elleri kıracak milyonlarca insanımız var. Kimse bu bayrağa sevginin ötesinde bir gözle bakmasın" dedi.

Şehit yakını Rahşan Sertbaş, "Çok gururlu ve mutluyuz" dedi.

Şehit yakını Erhan Dündar ise, "Vatan sağ olsun millet sağ olsun bayrağımız dalgalanacak. Vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

İstanbul\'da köprülere dev Türk bayrakları asıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da köprülere dev Türk bayrakları asıldı - Son Dakika

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