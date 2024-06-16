İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde sahillere akın - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde sahillere akın

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve il dışına çıkamayan vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe Plajı ve Büyükçekmece Albatros plajına akın etti. Sahiller dolup taşarken, havadan çekilen dron görüntüleri yoğunluğu gözler önüne serdi.

16.06.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurbanını kesen vatandaşlar, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de sahillere akın etti

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve il dışına çıkamayan vatandaşlar, kurban kestikten sonra Küçükçekmece Menekşe Plajı'nı ve Büyükçekmece Albatros plajını doldurdu. Yaşanan yoğunluklar havadan dronla görüntülendi.

İstanbul'da bayram tatilini ve sıcak havayı yüzerek geçirmek isteyenler Küçükçekmece Menekşe ve Büyükçekmece Albatros akın etti. Dolup taşan plaj dron ile havadan da görüntülendi. Vatandaşların ücretsiz olarak girdiği Küçükçekmece Menekşe Plajı 9 günlük bayram tatiliyle birlikte doldu taştı. Sahil şeridindeki kimi gençler yüzerken kimisi de güneşte uzanarak tatilin keyfini çıkardı. Büyükçekmece 'de plaja gelen vatandaşlarda yine denize girerek serinlendi.

Sıcak havalardan bunalan çok sayıda vatandaşın sahilde oluşturduğu yoğunluk havadan dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahildeki aşırı yoğunluk gözler önüne serildi.

Bazı vatandaşlar ise, il dışına tatile çıkma imkanları olmadığı için tatili burada geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Küçükçekmece, Büyükçekmece, İstanbul, Kurban, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde sahillere akın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
14:58 Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
16:23 Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:21 Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
14:30 Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü
13:54 İşçi değil, köle aranıyor Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek İşçi değil, köle aranıyor! Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 16:35:19. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde sahillere akın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement