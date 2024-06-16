İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde sahillere akın

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Kurbanını kesen vatandaşlar, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de sahillere akın etti

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve il dışına çıkamayan vatandaşlar, kurban kestikten sonra Küçükçekmece Menekşe Plajı'nı ve Büyükçekmece Albatros plajını doldurdu. Yaşanan yoğunluklar havadan dronla görüntülendi.

İstanbul'da bayram tatilini ve sıcak havayı yüzerek geçirmek isteyenler Küçükçekmece Menekşe ve Büyükçekmece Albatros akın etti. Dolup taşan plaj dron ile havadan da görüntülendi. Vatandaşların ücretsiz olarak girdiği Küçükçekmece Menekşe Plajı 9 günlük bayram tatiliyle birlikte doldu taştı. Sahil şeridindeki kimi gençler yüzerken kimisi de güneşte uzanarak tatilin keyfini çıkardı. Büyükçekmece 'de plaja gelen vatandaşlarda yine denize girerek serinlendi.

Sıcak havalardan bunalan çok sayıda vatandaşın sahilde oluşturduğu yoğunluk havadan dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahildeki aşırı yoğunluk gözler önüne serildi.

Bazı vatandaşlar ise, il dışına tatile çıkma imkanları olmadığı için tatili burada geçirdiklerini söyledi.