İstanbul'da plajda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da plajda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul Bakırköy'deki Florya Güneş Plajı'nda denize giren bir erkek çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekipleri ve vatandaşlar tarafından hızla müdahale edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

15.07.2024 18:47
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İstanbul'da plajda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'deki bir plajda boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Bakırköy'deki Florya Güneş Plajı'nda denizde yüzmek için giren bir erkek çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri ile vatandaşlar, hızla çocuğa ulaşıp denizden çıkardı. Sahil kenarına getirilen çocuğa ekiplerce ilk yardım uygulanırken diğer yandan da sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğa müdahale yapılırken yanından ayrılmayan yakınlarını cankurtaran ekipleri sakinleştirilmeye çalıştı. Bilinci kapalı olan çocuk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedye yardımıyla hastaneye kaldırıldı. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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