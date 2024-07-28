İstanbul'da Tarladan Ürün Toplama Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul'da Tarladan Ürün Toplama Projesi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında araziye ekilen ürünler vatandaşlar tarafından toplanarak satın alınabiliyor. Vatandaşlar, hafta sonları tarlaya akın ederek kendi elleriyle topladıkları organik ürünleri satın alma imkanı buluyor. Projeye olan ilgi her geçen gün artarken, tarlada çalışanlar ve ziyaretçiler keyifli vakit geçiriyor.

28.07.2024 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul bu tarlaya akın ediyor, vatandaşlar tarladan topladıkları ürünleri satın alıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı destekli projeye akın ediyorlar, tarladan toplayıp satın alınabiliyor

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında araziye ekilen ürünler vatandaşlar tarafından toplanarak satın alınabiliyor. Tarladan ürün toplamanın keyfini yaşayan vatandaşlar, adeta Arnavutköy'e akın ediyor. Özellikle hafta sonları dalından toplanan ürünlerin satın alınabildiği tarlada adeta adım atacak yer olmazken, vatandaşlar projenin desteklenip geliştirilmesini istiyor.

Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde yol kenarında bulunan arazi üzerine dönemine göre ekilen mevsimlik sebze ve meyvelerin satışı ilginç bir teknikle yapılıyor. Tarlaya giren vatandaşlara kendi elleriyle topladığı ürünleri satın alabilme imkanı sunuluyor. Marketlerde bulunan katkılı ürünlerden ziyade bu tarz tarla ürünlerine hasret kalan İstanbullular bu noktaya adeta akın ediyor. Genelde köylerine hasret kalan vatandaşların çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli vakit geçirdiği hem de ürün satın alabildiği noktada özellikle hafta sonları deyim yerindeyse adım atacak yer kalmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği projeye ilgi her geçen gün daha da artmaya devam ediyor.

Arazinin bulunduğu alan ve vatandaşların çiftlikten ürün topladığı anlar dron ile havadan da görüntülendi. Tarlada yetiştirilen ürünlerin ekim ve bakımları da yine yerli ev hanımları tarafından yapılıyor. Ev hanımları bu noktada eğlenerek türküler söyleyip hem stres atıyor hem de yetiştirdikleri ürünleri toplama imkanı buluyor.

"Haftada iki defa gelip burada çalışma yapıyorum"

Tarlada çalışan ve ürün yetiştiren Hatice Kaya, "Biz bu tarlada dört seneden beri çalışıyoruz şu anda da domatesleri bağlıyoruz. Bizim için çok basit yapması da çok basit yemesi de çok basit. Haftada iki defa gelip burada çalışma yapıyorum ve bunların bakımlarını yapıyorum sonra satıyoruz. Ben dokuz yaşımdan beri tarlalarda çalışıyorum aslında burada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Bu ortamı çocuklarımla beraber yaşamak her şeye değiyor"

Tarlaya gelerek ürünleri kendisi toplayıp satın alan Kadir Candan, " Ben Arnavutköy'de oturuyorum bu tarlaya her sene geliyoruz yaklaşık iki hafta önce geldiğimde henüz açılmamıştı bugün tekrardan geldim. Ben kendimi memleketimdeymiş gibi kendi köyümün bahçesindeymiş gibi hissediyorum. Arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da her zaman tavsiye ediyoruz. Gittikçe buradaki ürünler çeşitleniyor ve çoğalıyor. Bu ortamı çocuklarla beraber yaşamak her şeye değiyor" şeklinde konuştu.

Tarlada çalışan 12 yaşındaki Aziz Ege Özer ise "İnsanların kendisinin toplaması için, organik ürünler yiyebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Buraya gelen insanlar çocuklarıyla topluyorlar ve çok güzel vakit geçiriyorlar çok da memnun kalıyorlar. Ben burada mısır haşlıyorum veya közlüyorum. Buraya geliyorum çok kalabalık oluyor ve çok mutlu oluyorum" dedi.

(BT- Mİ-ÖFA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Arnavutköy, İstanbul, Tarım, Genel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da Tarladan Ürün Toplama Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 23:45:57. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Tarladan Ürün Toplama Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement